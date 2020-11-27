В Киеве открывают резиденцию Святого Николая: как будет работать

В Киеве к новогодним праздникам открывают Резиденцию Святого Николая, которая находится в Большой лаврской колокольне Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника.

В связи с карантином для посетителей она будет работать по особому графику. Об этом говорится на Facebook-странице самой Резиденции.

Открытие намечается уже через несколько дней - 1 декабря, а принимать гостей святой Николай будет до 25 декабря, но только 2,5 часа и только по будням: с понедельника по пятницу с 14:00 до 16:30.

Отмечается, что все мероприятия будут проходить с соблюдением карантинных ограничений.

"Все желающие смогут встретиться со святым Николаем, увидеть традиционную Арку желаний, осмотреть произведения художников Международного художественного проекта "Мальована стрічка", которые представляют графические работы-комиксы "Святой Николай. История в картинках", - говорится в сообщении.

Организаторы указали адрес Резиденции Святого Николая: Киев, ул. Лаврская, 9, Большая Лаврская колокольня.

Также обращается внимание, что из-за ремонтно-реставрационных работ на Троицкой надвратной церкви вход для посетителей будет только со стороны Лаврского переулке через ворота Всехсвятской церкви.

В Киеве открывают резиденцию Святого Николая (фото: facebook.com/kplavra)

Ранее мы рассказывали, как собираются отпраздновать Новый год в Киеве 2020 и какие мероприятия попадут под строгий запрет.

Напомним, что в Украине могут ужесточить карантин к зимним церковным праздникам День святого Николая, Рождество Христова, Крещение Господне и другим.