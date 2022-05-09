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В Киеве открывается еще один кинотеатр и ТРЦ: какие и как они будут работать

В Киеве открывается кинотеатр "Жовтень" и Lavina Mall (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В Киеве открывается еще один кинотеатр - это "Жовтень", а также торговый центр Lavina Mall. Торговый центр откроет свои двери для посетителей с 10 мая, а кинотеатр начнет работу с 12 мая.

Как будет работать кинотеатр "Жовтень" и ТРЦ Lavina Mall - читайте ниже.

Кинотеатр "Жовтень"

Двери киевского кинотеатра для посетителей планируют открыть уже 12 мая. Билеты начнут поступать в продажу уже в ближайшие дни. Купить билет можно будет на сайте кинотеатра.

Стоит отметить, что кинотеатр "Жовтень" приостановил свою работу 24 февраля – в день вторжения России в Украину. Администрация кинотеатра сообщила, что все билеты, которые были приобретены заранее – будут действительны.

Пока продажа билетов еще не доступна на сайте, но уже появились анонсы фильмов на 12 мая:

  • Белфаст
  • Бетмен
  • Носорог
  • Лакричная пицца
  • Свидание в Париже
  • Самые лучшие выходные
  • Меланхолия
  • Стоп-Земля
  • (Не) идеальные парочки
  • Канны - 2021

ТРЦ Lavina Mall

Как сообщается в пресс-службе торгового центра, магазины возобновят свою работу 10 мая. Посетить ТРЦ можно будет с 11:00 до 19:00 ежедневно по улице Берковецкая, 6 Д.

Свои двери откроют такие магазины: DeFacto, Colin's, Crocs, Diesel, Intersport, Intertop, Gant, Levi's, Nike, Tally Weijl, Tommy Hilfiger, Kiko Milano, Eva, Victoria's Secret, brabrabra, Butlers, Jysk, АЛЛО, Киевстар, Moyo, Eldorado, Будинок іграшок, Chicco, Master Zoo и другие.

Также начнут работать заведения питания: Salateria, KFC, Львовские круассаны, Gelarty Ice Cream Studio, BBQ, Green Espresso Bar и Печена картопля.

В комментариях указывается, что во время тревоги посетители смогут спуститься в укрытие, которое находится в 6 минутах от ТРЦ.

Развлечения пока работать не будут и с 10 мая не откроется супермаркет "Сильпо".

Стоит отметить, что здание ТРЦ было повреждено во время обороны Киева и почти весь апрель проводились ремонтные работы.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Киеве снова начали работать рестораны KFC.

А также мы писали о том, что в столице начали снова работать кинотеатры.

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