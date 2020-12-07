В Киеве две ночи подряд будут ограничивать движение по мосту Метро

Фото: мост Метро (РБК-Украина)

В Киеве ограничат движение автомобильного транспорта по мосту Метро через Русановский пролив. Ограничения будут действовать с 00:00 до 5:00 8 декабря и с 00:00 до 5:00 9 декабря.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

В ночь на 8 декабря и на 9 декабря на мосту Метро будут выполнять технологические работы. При этом в КГГА отметили, что проезд в обе стороны все же обеспечат.

Работы будут выполнять ночью для того, чтобы меньше влиять на трафик.

Напомним, в Киеве ограничили движение по мосту Метро до 13 декабря. Там проводятся противоаварийные работы. Ежедневно дорожники будут работать с 8:00 до 14:00 в направлении левого берега, а с 14:00 до 17:00 - в направлении правого берега.

Кроме того, Киевский метрополитен объявил тендер на проектирование второго выхода станции "Вокзальная" и реконструкции существующей станции.

Добавим, что в Киеве на выходных ограничивали автодвижение по Северному мосту. Ограничение действовало с 21:00 4 декабря до 12:00 7 декабря.