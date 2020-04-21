В Киеве ослабляют карантин раньше времени: опубликованы доказательства

Карантин в Киеве из-за коронавируса введен 12 марта по 24 апреля. Глава Минздрава сообщил, что карантинные меры скорее всего продлят до 12 мая из-за стремительного распространения инфекции. Правительство подготовило план по постепенному выходу страны из карантина. Интересно, что в Киеве почему-то исчезли блокпосты на въезде в город.

Блокпосты были установлены 16 апреля, на них автомобили останавливали и водителям проверяли температуру. Также у людей проверяли документы. 21 апреля проезд по на улице Богатырской, где раньше был установлен один из блокпостов, теперь свободен.

Отметим, что Бориспольском шоссе сейчас нет ни медиков, ни скорой помощи, ни бронемашины. На дороге только дежурит полицейская машина.

В Киеве демонтировали блокпосты (фото: apostrophe.ua)

Напомним, что блокпосты установили 16 апреля, это обернулось страшными пробками и еще массой проблем как для водителей, так и для сотрудников проверочных пунктов.

Кстати, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль сообщал, что при возможном ослаблении карантина могут открыть некоторые предприятия. В первую очередь, это может коснуться малого бизнеса. Но транспорт и метро открывать не планируют в ближайшее время. Это может произойти не раньше середины мая.

Как мы ранее писали, в Украине ослабляют карантин.