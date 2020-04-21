У Києві послаблюють карантин раніше часу: опубліковані докази

Карантин у Києві через коронавірус введений 12 березня по 24 квітня. Глава МОЗ повідомив, що карантинні заходи швидше за все продовжать до 12 травня через стрімке поширення інфекції. Уряд підготував план поступового виходу країни з карантину. Цікаво, що в Києві чомусь зникли блокпости на в'їзді в місто.

Блокпости були встановлені 16 квітня, на них зупиняли автомобілі і водіям перевіряли температуру. Також у людей перевіряли документи. 21 квітня проїзд на вулиці Богатирській, де раніше був встановлений один із блокпостів, тепер вільний.

Зазначимо, що Бориспільському шосе зараз немає ні медиків, ні швидкої допомоги, ні бронемашини. На дорозі тільки чергує поліцейська машина.

У Києві демонтували блокпости (фото: apostrophe.ua)

Нагадаємо, що встановили блокпости 16 квітня, це обернулося жахливими пробками і ще масою проблем як для водіїв, так і для співробітників контрольних пунктів.

До речі, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомляв, що при можливому ослабленні карантину можуть відкрити деякі підприємства. В першу чергу, це може торкнутися малого бізнесу. Але транспорт і метро відкривати не планують найближчим часом. Це може відбутися не раніше середини травня.

Як ми раніше писали, в Україні послаблюють карантин.