В Украине ослабляют карантин: что сделают в первую очередь

В Украине начнут ослаблять карантин (фото: РБК-Украина)

В Украине начнут ослаблять карантинные меры

Карантин в Украине из-за коронавируса введен с 12 марта по 24 апреля. Скорее всего, карантинные меры будут продлевать минимум до 12 мая, но точно это решится на заседании Кабинета министров, которое пройдет в среду, 22 апреля. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 21 апреля. По его словам, правительство начнет постепенно ослаблять карантинные меры.

Первым, что сделают в стране - это разрешат гулять в парках и скверах. Также у людей появится возможность пойти в музей и в библиотеку, но при условии соблюдения мер индивидуальной защиты, дистанции и ограничении количества человек, температурного скрининга.

Также Степанов сообщил, что Украина в ближайшее время получит 71 тыс. костюмов биологической защиты. Их распределят по регионам среди больниц и мобильных групп, которые работают с COVID-19.

Кстати, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль сообщал, что при возможном ослаблении карантина могут открыть некоторые предприятия. В первую очередь, это может коснуться малого бизнеса. Но транспорт и метро открывать не планируют в ближайшее время. Это может произойти не раньше середины мая.

Напомним, в Украине за сутки заразились коронавирусом 415 человек. Всего в Украине исследовано 61 997 образцов на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР. Больше всего зараженных коронавирусом в Черновицкой области и Киеве.