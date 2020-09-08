В Киеве орудует банда аферистов: выносят из квартиры все (видео)

В Киеве орудует банда аферистов, которые на протяжении нескольких месяцев обворовывают квартиры, втираясь в доверие хозяевам. Как оказалось, одна из членов банды Гуцева Елена Евгеньевна 1975 года рождения, представляется хозяевам психологом и сексопатологом и снимает жилье на несколько месяцев. После этого в один прекрасный день выясняется, что из квартиры вынесено все, кроме стен и унитаза.

Об этом сообщили на странице Киев Оперативный в Facebook. Потом все награбленное мошенники выставляют на продажу на бесплатных сайтах объявлений.

"Вся мебель, бойлер, кухня, диван, электроприборы и т.д - все вывозится в комиссионные магазины и выставляется на продажу", - сказано в сообщении.

Полиция не собирается расследовать эти преступления и воры остаются на свободе. Момент кражи попал на видео, которое опубликовано на странице.

"Видео: кража имущества 28 и 29 августа 2020 с 1 комн. арендованной квартиры на 9 этаже, расположенной в доме №34-А по ул. Евгения Коновальца (Щорса) в Печерском районе столицы", - сказано в описании видео.

В Киеве орудует банда аферистов

Как мы ранее писали, в Украине активизировались наглые мошенники, которые снимают деньги с карты и берут на вас кредиты.