У Києві орудує банда аферистів: виносять з квартири все (відео)

У Києві орудує банда аферистів, які протягом декількох місяців обкрадають квартири, втираючись у довіру господарям. Як виявилося, одна з членів банди Гуцева Олена Євгенівна 1975 року народження, представляється господарям психологом і сексопатологом і знімає житло на кілька місяців. Після цього в один прекрасний день з'ясовується, що з квартири винесено все, крім стін і унітазу, повідомили на сторінці "Київ Оперативний" в Facebook.

Потім все награбоване шахраї виставляють на продаж на безкоштовних сайтах оголошень.

"Вся меблі, бойлер, кухня, диван, електроприлади і т. д. - все вивозиться в комісійні магазини і виставляється на продаж", - сказано в повідомленні.

Поліція не збирається розслідувати ці злочини і злодії залишаються на волі. Момент крадіжки потрапив на відео, яке опубліковано на сторінці.

"Відео: крадіжка майна 28 і 29 серпня 2020 з 1 кімн. орендованої квартири на 9 поверсі, розташованої в будинку №34-А по вул. Євгена Коновальця (Щорса) у Печерському районі столиці", - сказано в описі відео.

У Києві орудує банда аферистів

Як ми раніше писали, в Україні активізувалися нахабні шахраї, які знімають гроші з картки і беруть на вас кредити.