В Киеве опозорился известный блогер: подарил ребенку iPhone, а потом начал забирать
Жительница Киева пожаловалась на блогера Волошина, который подошел к ней с маленькой дочерью на улице и подарил ей iPhone. Девочка сильно обрадовалась такому подарку от кумира, которого смотрит в TikTok, но потом он отснял материал и начал забирать телефон назад.
Эту историю опубликовал "Киев Оперативный" в своем Telegram-канале.
"Он снимал это все на видео, а потом выключили камеру, и он начал забирать подарок и предлагать 2 тысячи гривен, чтоб мы никому про это не говорили", - пожаловалась мать ребенка.
Она также добавила, что ее дочь была шокирована и разочарована действиями известного блогера.
"У человека просто нет совести и ничего святого. Как так можно поступать с ребенком?!" - отметила женщина.
Пользователи сети также прокомментировали ситуацию. При этом некоторые думают, что мать девочки захотела новый телефон больше чем она.
- Кто-то сомневался, что это все пшик?
- Никогда такого не было и вот опять;
- Тот случай, когда мама очень сильно хочет себе айфон;
- Вы бы ребенку лучше буратино какое дали посмотреть, а не убогий ТикТок;
- По ребёнку не видно расстройства, а сама себе телефон новый захотела, вот и манипулировала ребенком!
- Что блогер, что мама, оба хороши;
- Просто бизнес, и никаких иллюзий.
Напомним, в Киеве дети запустили новый опасный TikTok-челлендж.
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