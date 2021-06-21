В Киеве опозорился известный блогер: подарил ребенку iPhone, а потом начал забирать

Жительница Киева пожаловалась на блогера Волошина, который подошел к ней с маленькой дочерью на улице и подарил ей iPhone. Девочка сильно обрадовалась такому подарку от кумира, которого смотрит в TikTok, но потом он отснял материал и начал забирать телефон назад.

"Он снимал это все на видео, а потом выключили камеру, и он начал забирать подарок и предлагать 2 тысячи гривен, чтоб мы никому про это не говорили", - пожаловалась мать ребенка.

Она также добавила, что ее дочь была шокирована и разочарована действиями известного блогера.

"У человека просто нет совести и ничего святого. Как так можно поступать с ребенком?!" - отметила женщина.

Пользователи сети также прокомментировали ситуацию. При этом некоторые думают, что мать девочки захотела новый телефон больше чем она.