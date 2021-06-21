У Києві зганьбився відомий блогер: подарував дитині iPhone, а потім почав забирати
Мешканка Києва поскаржилася на блогера Волошина, який підійшов до неї з маленькою дочкою на вулиці і подарував їй iPhone. Дівчинка дуже зраділа такому подарунку від кумира, якого дивиться в TikTok, але потім він відзняв матеріал і почав забирати телефон назад.
Цю історію опублікував "Київ Оперативний" у своєму Telegram-каналі.
"Він знімав це все на відео, а потім вимкнули камеру, і він почав забирати подарунок і пропонувати 2 тисячі гривень, щоб ми нікому про це не говорили", - поскаржилася мати дитини.
Вона також додала, що її дочка була шокована і розчарована діями відомого блогера.
"У людини просто немає совісті і нічого святого. Як так можна чинити з дитиною?!" - зазначила жінка.
Користувачі мережі також прокоментували ситуацію. При цьому деякі думають, що мати дівчинки захотіла новий телефон більше ніж вона.
- Хтось сумнівався, що це все пшик?
- Ніколи такого не було і ось знову;
- Той випадок, коли мама дуже сильно хоче собі айфон;
- Ви б дитині краще буратіно яке дали подивитися, а не убогий ТікТок;
- По дитині не видно суму, а сама собі телефон новий захотіла, ось і маніпулювала дитиною!
- Що блогер, що мама, обидва гарні;
- Просто бізнес, і ніяких ілюзій.
Нагадаємо, в Києві діти запустили новий небезпечний TikTok-челендж.
Ми також писали про те, що в Харкові юний блогер оригінально "змушує" людей грати в футбол