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У Києві зганьбився відомий блогер: подарував дитині iPhone, а потім почав забирати

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Київ, Понеділок 21 червня 2021 22:41
У Києві зганьбився відомий блогер: подарував дитині iPhone, а потім почав забирати Фото: У Києві блогер зганьбився з iPhone (pixabay.com)
Автор: Styler

Мешканка Києва поскаржилася на блогера Волошина, який підійшов до неї з маленькою дочкою на вулиці і подарував їй iPhone. Дівчинка дуже зраділа такому подарунку від кумира, якого дивиться в TikTok, але потім він відзняв матеріал і почав забирати телефон назад.

Цю історію опублікував "Київ Оперативний" у своєму Telegram-каналі.

"Він знімав це все на відео, а потім вимкнули камеру, і він почав забирати подарунок і пропонувати 2 тисячі гривень, щоб ми нікому про це не говорили", - поскаржилася мати дитини.

Вона також додала, що її дочка була шокована і розчарована діями відомого блогера.

"У людини просто немає совісті і нічого святого. Як так можна чинити з дитиною?!" - зазначила жінка.

Користувачі мережі також прокоментували ситуацію. При цьому деякі думають, що мати дівчинки захотіла новий телефон більше ніж вона.

  • Хтось сумнівався, що це все пшик?
  • Ніколи такого не було і ось знову;
  • Той випадок, коли мама дуже сильно хоче собі айфон;
  • Ви б дитині краще буратіно яке дали подивитися, а не убогий ТікТок;
  • По дитині не видно суму, а сама собі телефон новий захотіла, ось і маніпулювала дитиною!
  • Що блогер, що мама, обидва гарні;
  • Просто бізнес, і ніяких ілюзій.

Нагадаємо, в Києві діти запустили новий небезпечний TikTok-челендж.

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Київ блогер
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