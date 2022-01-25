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В Киеве оплатить проезд в наземном транспорте будет проще

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Киев, Вторник 25 января 2022 19:37
В Киеве оплатить проезд в наземном транспорте будет проще Фото: валидатор для электронного билета в наземном транспорте Киева (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В Киеве после отказа от бумажных талонов для оплаты проезда в общественном транспорте и внедрения Е-билетов, теперь планируют запустить возможность рассчитываться в автобусах, троллейбусах и трамваях банковской картой.

Об этом 25 января сообщил заместитель председателя КГГА Петр Оленич в своем Facebook.

По словам чиновника, руководителя цифровой трансформации столицы (CDTO), в феврале планируется запуск оплаты банковской картой в наземном коммунальном транспорте в тестовом режиме на нескольких маршрутах.

Какие именно это будут маршруты - не уточняется.

Впоследствии такую возможность станут расширять, чтобы услуга работала во всех видах "наземки".

Оленич проинформировал, что в столице в общественном транспорте за полгода электронным билетом воспользовались 140 миллионов раз, в "Киев Цифровой" было сгенерировано 11 миллионов QR-билетов, а также зафиксировано увеличение поступлений от перевозок.

Напомним, с 14 июля 2021-го для пользования общественным транспортом в Киеве - троллейбусом, автобусом, трамваем - надо приобрести транспортную карту, или купить QR-билет, или же иметь "Карту киевлянина" для льготного проезда.

Отметим также, что как только в Киеве отменили бумажные талоны для оплаты проезда в общественном транспорте, в некоторых троллейбусах водители обходили новые правила, и продолжали собирать с пассажиров просто деньги, ничего не выдавая взамен.

По данным Госстата, в Украине за прошлый год общественный транспорт подорожал на 33%. Так, тарифы на проезд выросли на 32,8% - с 5,5 гривны до 7,3 гривны. А за 2020 год проезд в городском транспорте подорожал 7,8% - с 5,1 гривны до 5,5 гривен

Также мы писали о том, что в конце 2021-го мэр Киева Виталий Кличко высказался о подорожании проезд в коммунальном транспорте столицы и объяснил, что для владельцев "Карточки киевлянина" он будет 12 гривен, для гостей столицы - 20 гривен. Цены изменятся не ранее, чем после окончания отопительного сезона

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