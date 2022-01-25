У Києві оплатити проїзд у наземному транспорті буде простіше

У Києві після відмови від паперових талонів для оплати проїзду в громадському транспорті та впровадження Е-квитків, тепер планують запустити можливість розраховуватися в автобусах, тролейбусах і трамваях банківською картою.

Про це 25 січня повідомив заступник голови КМДА Петро Оленич у своєму Facebook .

За словами чиновника, керівника цифрової трансформації столиці (CDTO), в лютому планується запуск оплати банківською картою в наземному комунальному транспорті в тестовому режимі на декількох маршрутах.

Які саме це будуть маршрути - не уточнюється.

Згодом таку можливість стануть розширювати, щоб послуга працювала у всіх видах "наземки".

Оленич поінформував, що в столиці в громадському транспорті за пів року електронним квитком скористалися 140 мільйонів разів, у "Київ Цифровий" згенеровано 11 мільйонів QR-квитків, а також зафіксовано збільшення надходжень від перевезень.

Нагадаємо, з 14 липня 2021-го для користування громадським транспортом у Києві - тролейбусом, автобусом, трамваєм - треба придбати транспортну карту, або купити QR-квиток, або ж мати "Карту киянина" для пільгового проїзду.

Зазначимо також, що як тільки в Києві скасували паперові талони для оплати проїзду в громадському транспорті, в деяких тролейбусах водії обходили нові правила, і продовжували збирати з пасажирів просто гроші, нічого не видаючи натомість.