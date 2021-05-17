UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Киеве из окна многоэтажки выбросили кошку с котятами: выжило только одно животное

Автор: Анна Шиканова

Кошку с котятами выбросили из окна многоэтажного дома в Деснянском районе Киева. На виновника составили протокол и открыли уголовное производство.

Детали сообщили на сайте Киевской городской администрации.

Инцидент произошел в пятницу, 14 мая. Из окна многоэтажного дома в Деснянском районе столицы выбросили кошку и ее четверых котят.

От полученных травм кошка и трое котят погибли на месте, а один котенок выжил и находится в очень тяжелом состоянии.

Еще одного котенка сотрудники правоохранительных органов обнаружили в квартире во время проведения следственных действий.

Деснянское управление полиции ГУ Национальной полиции в городе Киеве вместе со специалистами КП "КМЛВМ" работают ради того, чтобы довести это дело до суда.

Сейчас сотрудники полиции проводят следственные действия и розыскные мероприятия в условиях открытого криминального производства по статье 229 КК Украины (Жестокое обращение с животными). Такое преступление карается лишением свободы на срок от 5 до 8 лет.

Все тела погибших животных передали для исследования в КП "Киевская городская больница ветеринарной медицины".

Полиция быстро вычислила квартиру, откуда были выброшены котята и кошка. На данный момент решается опрос о вручении подозрения особе, которая совершила преступление.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Ровно на маленькую девочку напала собака и вцепилась в лицо.

А также рассказывали о том, что под Донецком две бойцовские собаки сбежали из дома и загрызли насмерть человека на улице.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины живодеркошка