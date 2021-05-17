У Києві з вікна багатоповерхівки викинули кішку з кошенятами: вижила тільки одна тварина

Інцидент стався в п'ятницю, 14 травня. З вікна багатоповерхового будинку в Деснянському районі столиці викинули кішку і її чотирьох кошенят.

Від отриманих травм кішка і троє кошенят загинули на місці, а одне кошеня вижило і знаходиться в дуже важкому стані.

Ще одне кошеня співробітники правоохоронних органів виявили у квартирі під час проведення слідчих дій.

Деснянське управління поліції ГУ Національної поліції в місті Києві разом з фахівцями КП "КМЛВМ" працюють заради того, щоб довести цю справу до суду.

Наразі працівники поліції проводять слідчі дії та розшукові заходи в умовах відкритого кримінального провадження за статтею 229 КК України (жорстоке поводження з тваринами). Такий злочин карається позбавленням волі на строк від 5 до 8 років.

Всі тіла загиблих тварин передали для дослідження в КП"Київська міська лікарня ветеринарної медицини".

Поліція швидко вирахувала квартиру, звідки були викинуті кошенята і кішка. На цей момент вирішується опитування про вручення підозри особі, яка скоїла злочин.