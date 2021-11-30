В Киеве охранник магазина обвинил девушку в краже, но она не дала себя обидеть: видео ЧП

В Киеве в супермаркете Святошинского района произошел неприятный инцидент. Охранник обвинил девушку в краже и пытался ее обыскать без согласия. Однако молодая покупательница не дала себя обидеть. Смотрите ниже в материале Styler видео ЧП, а также советы юристов - что делать, если вас обвиняют в краже.
Видео появилось на канале Киев Оперативный.
Инцидент произошел по адресу бульвар Академика Вернадского, 16, где расположен супермаркет "Фора".
Сначала охранник обвинил, что, мол, украденный товар в рукаве девушки. Она показала, однако там ничего не было.
"Тогда мужчина начал хватать девушку за рюкзак и говорить, что похищенное там. Девушка предложила показать и рюкзак, но тот все равно не переставал ее дергать. Ну, и девушка, конечно, ответила", - говорится в сообщении.
В комментариях пользователи возмущены поведением секьюрити. Вот что пишут они в комментариях:
Согласно законодательству, охрана супермаркета не имеет полномочий проводить обыск, личный досмотр, досмотр вещей и даже поверхностный осмотр покупателя. Такими полномочиями наделены только сотрудники полиции в соответствии с нормами законодательства.
Охранники могут только попросить добровольно показать содержимое вашей сумки или карманов. Если покупатель согласится, тогда это не будет считаться обыском. В таком случае покупатель сам выкладывает и показывает вещи, не позволяя охранникам рыться в них.
Эта процедура должна проводиться при свидетелях и иметь реальные основания для просьбы. В случае обнаружения факта кражи, охрана магазина обязана вызвать полицию.
Если сотрудники охраны не реагируют на протесты, требуют показать содержимое сумки, пройти в специальную комнату для досмотра, смело вызывайте полицию и пишите заявление на действия охранников.
Ранее мы писали, что под Киевом покупатель пощечинами усмирил двух дебоширов в супермаркете.