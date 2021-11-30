В Києві охоронець магазину звинуватив дівчину в крадіжці, але вона не дала себе образити: відео НП

Інцидент стався за адресою бульвар Академіка Вернадського, 16, де розташований супермаркет "Фора".

Спочатку охоронець звинуватив, що, мовляв, вкрадений товар у рукаві дівчини. Вона показала, проте там нічого не було.

"Тоді чоловік почав хапати дівчину за рюкзак і казати, що викрадене там. Дівчина запропонувала показати і рюкзак, але той все одно не переставав її сіпати. Ну, і дівчина, звісно, відповіла", - говориться в повідомленні.

В коментарях користувачі обурені поведінкою сек'юріті. Ось що пишуть вони в коментарях:

Тю, подзвонила б в поліцію, що в магазі жирний п*ц без маски ходить.

Наскільки я знаю, при підозрі охорона може люб'язно попросити показати сумку. Але нічого більше.

Якщо до вас підійдуть і скажуть відразу, що ви щось вкрали і почнуть шмонати? Ви адекватно почнете реагувати? Тихо мирно і без агресії?

Охоронець - особа цивільна і не має таких повноважень як поліцейський. Але вони дійсно в основному ох**вші типи.

Ну по факту у неї нічого не знайшли, і охоронець не має права обшукувати. Максимум затримати до приїзду копів.

Що радять юристи в таких випадках

Згідно з законодавством, охорона супермаркету не має повноважень проводити обшук, особистий огляд, огляд речей і навіть поверхневий огляд покупця. Такими повноваженнями наділені тільки співробітники поліції відповідно до норм законодавства.

Охоронці можуть лише попросити добровільно показати вміст вашої сумки чи кишень. Якщо покупець погодиться, тоді це не буде вважатися обшуком. В такому разі покупець сам викладає і показує речі, не дозволяючи охоронцям ритися в них.

Ця процедура має проводитися при свідках і мати реальні підстави для прохання. У разі виявлення факту крадіжки, охорона магазину зобов'язана викликати поліцію.

Якщо співробітники охорони не реагують на протести, вимагають показати вміст сумки, пройти в спеціальну кімнату для огляду, сміливо викликайте поліцію і пишіть заяву на дії охоронців.