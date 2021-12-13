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В Киеве охрана "Эпицентра" силой раздела 67-летнюю женщину: у пострадавшей произошел инфаркт

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Киев, Понедельник 13 декабря 2021 22:16
В Киеве охрана "Эпицентра" силой раздела 67-летнюю женщину: у пострадавшей произошел инфаркт Коллаж РБК-Украина: в Киеве охранники "Эпицентра" силой раздели женщину
Автор: Роман Мирончук

В Киеве "Эпицентр" попал в скандал. Дело в том, что охранники строительного магазина силой раздели 67-летнюю женщину поскольку подумали, что она украла вешалку.

Об этом рассказал житель Киева Виталий Манько на своей странице в Facebook.

"Охранники "Эпицентра" в Киеве травмировали, заламывали руки и раздели женщину преклонного возраста, потому что им показалось, что она могла украсть товар. Когда выяснили, что ошиблись, просто отпустили ее", - написал он.

При этом Манько подчеркнул, что все могло закончиться трагически, ведь женщина - на кардиостимуляторе и с серьезными проблемами здоровья. Действия охраны магазина довели ее до инфаркта.

В подтверждении своих слов он опубликовал фото предварительного заключения врачей.

В Киеве охрана &quot;Эпицентра&quot; силой раздела 67-летнюю женщину: у пострадавшей произошел инфаркт

Фото: facebook.com/vitaly.manko

Манько также отметил, что с ним связался представитель магазина и сообщил, что видеозапись инцидента не сохранилась. При этом он предложил "как-то помочь клиенту".

"Виновные должны быть наказаны. И если охранники нарушили уголовный кодекс, то вы, владельцы гипермаркета должны подать соответствующие заявления в полицию", - отметил мужчина.

Он также рассказал, что пострадавшая женщина работает учительницей и денег на адвокатов у нее нет.

Напомним, в Киеве охранник больницы избил мужчину железной трубой и сломал ему руку.

Мы также писали о том, что в Киеве возле новостройки "охранник" с матом набросился на женщину с собакой.

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Киев Эпицентр
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