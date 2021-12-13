У Києві охорона "Епіцентру" силою роздягла 67-річну жінку: у постраждалої стався інфаркт
У Києві "Епіцентр" потрапив у скандал. Справа в тому, що охоронці будівельного магазину силою роздягли 67-річну жінку оскільки подумали, що вона вкрала вішалку.
Про це розповів житель Києва Віталій Манько на своїй сторінці в Facebook.
"Охоронці "Епіцентру" в Києві травмували, заламували руки і роздягли жінку похилого віку, тому що їм здалося, що вона могла вкрасти товар. Коли з'ясували, що помилилися, просто відпустили її", - написав він.
При цьому Манько підкреслив, що все могло закінчитися трагічно, адже жінка - на кардіостимуляторі і з серйозними проблемами здоров'я. Дії охорони магазину довели її до інфаркту.
У підтвердженні своїх слів він опублікував фото попереднього висновку лікарів.
Фото: facebook.com/vitaly.manko
Манько також зазначив, що з ним зв'язався представник магазину і повідомив, що відеозапис інциденту не зберігся. При цьому він запропонував "якось допомогти клієнту".
"Винні повинні бути покарані. І якщо охоронці порушили Кримінальний кодекс, то ви, власники гіпермаркету повинні подати відповідні заяви в поліцію", - зазначив чоловік.
Він також розповів, що постраждала жінка працює вчителькою і грошей на адвокатів у неї немає.
Нагадаємо, у Києві охоронець лікарні побив чоловіка залізною трубою і зламав йому руку.
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