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У Києві охорона "Епіцентру" силою роздягла 67-річну жінку: у постраждалої стався інфаркт

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Київ , Понеділок 13 грудня 2021 22:16
У Києві охорона "Епіцентру" силою роздягла 67-річну жінку: у постраждалої стався інфаркт Колаж РБК-Україна: у Києві охоронці "Епіцентру" силою роздягли жінку
Автор: Роман Мирончук

У Києві "Епіцентр" потрапив у скандал. Справа в тому, що охоронці будівельного магазину силою роздягли 67-річну жінку оскільки подумали, що вона вкрала вішалку.

Про це розповів житель Києва Віталій Манько на своїй сторінці в Facebook.

"Охоронці "Епіцентру" в Києві травмували, заламували руки і роздягли жінку похилого віку, тому що їм здалося, що вона могла вкрасти товар. Коли з'ясували, що помилилися, просто відпустили її", - написав він.

При цьому Манько підкреслив, що все могло закінчитися трагічно, адже жінка - на кардіостимуляторі і з серйозними проблемами здоров'я. Дії охорони магазину довели її до інфаркту.

У підтвердженні своїх слів він опублікував фото попереднього висновку лікарів.

У Києві охорона &quot;Епіцентру&quot; силою роздягла 67-річну жінку: у постраждалої стався інфаркт

Фото: facebook.com/vitaly.manko

Манько також зазначив, що з ним зв'язався представник магазину і повідомив, що відеозапис інциденту не зберігся. При цьому він запропонував "якось допомогти клієнту".

"Винні повинні бути покарані. І якщо охоронці порушили Кримінальний кодекс, то ви, власники гіпермаркету повинні подати відповідні заяви в поліцію", - зазначив чоловік.

Він також розповів, що постраждала жінка працює вчителькою і грошей на адвокатів у неї немає.

Нагадаємо, у Києві охоронець лікарні побив чоловіка залізною трубою і зламав йому руку.

Ми також писали про те, що в Києві біля новобудови "охоронець" з матом накинувся на жінку з собакою.

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Київ Епіцентр
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