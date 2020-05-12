В Киеве ограбили народного депутата Савченко: все детали

В Киеве ограбили народного депутата (Коллаж РБК-Украина)

Злоумышленники залезли в автомобиль нардепа от "Слуги народа"

В Киеве преступники совершили дерзкое ограбление. Жертвой злоумышленников стала народный депутат от фракции "Слуга народа" Ольга Савченко. Из ее автомобиля похитили ноутбук и другие ценные вещи.

Преступление произошло в ночь на 11 мая, в Дарницком районе столицы. Автомобиль народного депутата Савченко стоял припаркованный по улице Елизаветы Чавдар.

Ольга Савченко (Фото: facebook.com/OlgaSavchenkoSlugaNarodu)

"Неизвестный разбил стекло в автомобиле Audi Q8, которым пользуется депутат и похитил рабочий ноутбук Lenovo и два флеш-накопителя", - рассказал источник в Национальной полиции в комментарии для издания Vesti.

Ольга Савченко обнаружила пропажу вещей и следы взлома уже рано утром, около 9:00 часов. Она сразу же позвонила в полицию. Общая сумма ущерба составила почти 27 тысяч гривен.

По факту ограбления открыто уголовное производство по ч.1 статьи 185 *Кража) УК Украины. Полиция расследует данное преступление, устанавливает все обстоятельства происшествия и занимается поисками злоумышленников.

Ольга Савченко – народный депутат Украины 9-го созыва. Она юрист в области международного и финансового права, участвовала в процессах по защите прав политических заключенных.

Во время выборов в 2019 году стала доверенной особой кандидата на пост Президента Украины Владимира Зеленского. На парламентских выборах прошла под номером 66 от партии "Слуга народа".

Занимает пост главы Комитета Верховной рады по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады Украины.

Напомним, ранее мы писали о том, что киевский депутат зверски избил свою супругу, до синяков.