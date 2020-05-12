У Києві пограбували народного депутата Савченко: усі деталі

У Києві пограбували народного депутата (Колаж РБК-Україна)

Зловмисники залізли в автомобіль нардепа від "Слуги народу"

У Києві злочинці скоїли зухвале пограбування. Жертвою зловмисників стала народний депутат від фракції "Слуга народу" Ольга Савченко. З її автомобіля викрали ноутбук та інші цінні речі.

Злочин стався в ніч на 11 травня, в Дарницькому районі столиці. Автомобіль народного депутата Савченко стояв припаркований по вулиці Єлизавети Чавдар.

Ольга Савченко (Фото: facebook.com/OlgaSavchenkoSlugaNarodu)

"Невідомий розбив скло в автомобілі Audi Q8, яким користується депутат і викрав робочий ноутбук Lenovo і два флеш-накопичувача", - розповіло джерело в Національній поліції у коментарі для видання Vesti.

Ольга Савченко виявила пропажу речей і сліди злому вже рано вранці, близько 9:00 години. Вона відразу ж зателефонувала в поліцію. Загальна сума збитку склала майже 27 тисяч гривень.

За фактом пограбування порушено кримінальне виробництво за ч. 1 статті 185 *Крадіжка) КК України. Поліція розслідує цей злочин, встановлює всі обставини події та займається пошуками зловмисників.

Ольга Савченко – народний депутат України 9-го скликання. Вона юрист в області міжнародного та фінансового права, брала участь у процесах захисту прав політичних ув'язнених.

Під час виборів у 2019 році стала довіреною особою кандидата на пост Президента України Володимира Зеленського. На парламентських виборах пройшла під номером 66 від партії "Слуга народу".

Займає пост голови Комітету Верховної ради з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що київський депутат жорстоко побив свою дружину, до синців.