В Киеве ограбили гендиректора одного из центральных телеканалов

В Киеве злоумышленники пробрались в квартиру генерального директора "1+1 Продакшн" Дмитрия Зубко. Они открыли дверь квартиры отмычкой и вынесли ценные вещи.

Как рассказал пострадавший в полиции, грабители обчистили его квартиру в Печерском районе и вынесли из помещения ювелирные украшения. Дмитрий Зубко уехал из дома на праздничные выходные и отсутствовал в квартире с 15:00 22 августа до 20:30 24 августа. Об этом пишет издание Vesti.

Кражу Дмитрий Зубко обнаружил по возвращении домой и сразу вызвал полицию. После осмотра места происшествия стало понятно, что воры повредили замок на входных дверях и открывали их скорее всего отмычкой. Из квартиры вынесли золотые украшения в общей сумме на 81 тысячу гривен. Похищена цепочка, 2 крестика и одно кольцо.

Как заявили соседи, на выходных они ничего подозрительного не видели. Выяснилось, что видеокамер нет ни на доме, ни на прилегающей территории. Эти факторы значительно усложнят поиск преступников.

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