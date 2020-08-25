У Києві пограбували гендиректора одного з центральних телеканалів

У Києві зловмисники пробралися у квартиру генерального директора "1+1 Продакшн" Дмитра Зубко. Вони відкрили двері квартири відмичкою і винесли цінні речі.

Як розповів постраждалий в поліції, грабіжники обчистили його квартиру в Печерському районі та винесли з приміщення ювелірні прикраси. Дмитро Зубко виїхав з дому на святкові вихідні та був відсутній у квартирі з 15:00 22 серпня до 20:30 24 серпня. Про це пише видання Vesti.

Крадіжку Дмитро Зубко виявив після повернення додому і відразу викликав поліцію. Після огляду місця події стало зрозуміло, що злодії пошкодили замок на вхідних дверях і відкривали їх швидше за все відмичкою. З квартири винесли золоті прикраси в загальній сумі на 81 тисячу гривень. Викрадений ланцюжок, 2 хрестики та один перстень.

Як заявили сусіди, на вихідних вони нічого підозрілого не бачили. З'ясувалося, що відеокамер немає ні в будинку, ні на прилеглій території. Ці фактори значно ускладнять пошук злочинців.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, що у Хмельницькому злодій придумав хитру схему крадіжки грошей з карток клієнтів супермаркету.

А також повідомляли про те, що українцям розповіли, як обкрадають пасажирів в аеропортах і хто в цьому замішаний.