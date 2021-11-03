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В Киеве ограбили бывшую девушку Kyivstoner: "деньги вынесли, а меня оставили живой"

Автор: Роман Мирончук

Лилия Багирова, которая была долгое время в отношениях с украинским рэпером Kyivstoner (настоящее имя Альберт Васильев), рассказала о том, что ее ограбили в Киеве.

Об этом волонтер и блогер рассказала в Instagram.

"Хлопцы, в вашей схеме была одна проблема - вы рано сняли балаклавы. Камеры ведь есть по всему району, и даже городу. И у меня есть все записи, но выставлять смогу с разрешения следователя", - написала она.

Девушка также отметила, что злоумышленники везде оставили отпечатки своих пальцев. Она попросила вернуть украденные деньги.

"Конечно же, хочу отблагодарить, что оставили меня живой. Еще один ДР у меня будет. Так же, хочу отметить, после работы опергруппы есть логическое заключение, что событие было спланировано и по наводке. Нужна была я, или деньги - вопрос открыт. Но деньги вынесли, а меня оставили живой", - добавила она.

Подписчики Багировой начали утешать ее и просят, чтобы она лучше позаботилась о своей безопасности.

  • Лиля, держись, мы с тобой;
  • Срочно охранников поставьте для этой крошки. Это же просто боль... вот это все... нет слов;
  • Лиля, вам нужна охрана! Не шутите!!! Ужас конечно все это;
  • Лиля, самое главное ваша жизнь. Ваша правда очень мешает определенным людям. Берегите себя и правда, пора вам телохранителя искать, как рекомендовали выше.

Напомним, под Киевом мужчина ворвался в больницу и угрожал медсестре пистолетом.

Ранее в Днепре наглый грабитель напал на 10-летнего мальчика на улице.

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Киев