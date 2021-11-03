У Києві пограбували колишню дівчину Kyivstoner: "гроші винесли, а мене залишили живою"

"Хлопці, у вашій схемі була одна проблема - ви рано зняли балаклави. Камери адже є по всьому району, і навіть місту. І у мене є всі записи, але виставляти зможу з дозволу слідчого", - написала вона.

Дівчина також зазначила, що зловмисники скрізь залишили відбитки своїх пальців. Вона попросила повернути вкрадені гроші.

"Звичайно ж, хочу віддячити, що залишили мене живою. Ще один ДР у мене буде. Так само, хочу відзначити, після роботи опергрупи є логічний висновок, що подія була спланована і за наводкою. Потрібна була я, або гроші - питання відкрите. Але гроші винесли, а мене залишили живою", - додала вона.

Фоловери Багірової почали втішати її і просять, щоб вона краще подбала про свою безпеку.