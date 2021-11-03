В Киеве ограбили бывшую девушку Kyivstoner: "деньги вынесли, а меня оставили живой"

Лилия Багирова, которая была долгое время в отношениях с украинским рэпером Kyivstoner (настоящее имя Альберт Васильев), рассказала о том, что ее ограбили в Киеве.

"Хлопцы, в вашей схеме была одна проблема - вы рано сняли балаклавы. Камеры ведь есть по всему району, и даже городу. И у меня есть все записи, но выставлять смогу с разрешения следователя", - написала она.

Девушка также отметила, что злоумышленники везде оставили отпечатки своих пальцев. Она попросила вернуть украденные деньги.

"Конечно же, хочу отблагодарить, что оставили меня живой. Еще один ДР у меня будет. Так же, хочу отметить, после работы опергруппы есть логическое заключение, что событие было спланировано и по наводке. Нужна была я, или деньги - вопрос открыт. Но деньги вынесли, а меня оставили живой", - добавила она.

Подписчики Багировой начали утешать ее и просят, чтобы она лучше позаботилась о своей безопасности.