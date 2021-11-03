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У Києві пограбували колишню дівчину Kyivstoner: "гроші винесли, а мене залишили живою"

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Київ , Середа 03 листопада 2021 22:48
У Києві пограбували колишню дівчину Kyivstoner: "гроші винесли, а мене залишили живою" Фото: Лілія Багірова (instagram.com/liliya_bagirova)
Автор: Роман Мирончук

Лілія Багірова, яка була довгий час у відносинах з українським репером Kyivstoner (справжнє ім'я Альберт Васильєв), розповіла про те, що її пограбували в Києві.

Про це волонтер і блогер розповіла в Instagram.

"Хлопці, у вашій схемі була одна проблема - ви рано зняли балаклави. Камери адже є по всьому району, і навіть місту. І у мене є всі записи, але виставляти зможу з дозволу слідчого", - написала вона.

Дівчина також зазначила, що зловмисники скрізь залишили відбитки своїх пальців. Вона попросила повернути вкрадені гроші.

"Звичайно ж, хочу віддячити, що залишили мене живою. Ще один ДР у мене буде. Так само, хочу відзначити, після роботи опергрупи є логічний висновок, що подія була спланована і за наводкою. Потрібна була я, або гроші - питання відкрите. Але гроші винесли, а мене залишили живою", - додала вона.

Фоловери Багірової почали втішати її і просять, щоб вона краще подбала про свою безпеку.

  • Ліля, тримайся, ми з тобою;
  • Терміново охоронців поставте для цієї крихти. Це ж просто біль... ось це все... немає слів;
  • Ліля, вам потрібна охорона! Не жартуйте!!! Жах звичайно все це;
  • Ліля, найголовніше ваше життя. Ваша правда дуже заважає певним людям. Бережіть себе і правда, пора вам охоронця шукати, як рекомендували вище.

Нагадаємо, під Києвом чоловік увірвався в лікарню і погрожував медсестрі пістолетом.

Раніше в Дніпрі нахабний грабіжник напав на 10-річного хлопчика на вулиці.

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