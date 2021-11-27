В Киеве очередной наглый таксист впечатлил сеть своим поступком: возмутительное видео

В Киеве на видео попал наглый таксист, нарушивший ПДД. Поступок мужчины получил волну негатива в сети.

Так, инцидент произошел на бульваре Тараса Шевченко в столице.

На видео видно, как автомобиль Hyundai нагло повернул со второго ряда и "проскользнул" в пробке.

"Ничего нового! Просто очередной наглый таксист, который пролез везде очередь на светофоре. Пожалуй, таксисту важнее", - говорится от видео.

В комментариях пользователи возмущаются поступку таксиста и пишут, что за такое его нужно наказать.