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В Киеве очередной наглый таксист впечатлил сеть своим поступком: возмутительное видео

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Киев, Суббота 27 ноября 2021 16:01
В Киеве очередной наглый таксист впечатлил сеть своим поступком: возмутительное видео В Киеве таксист нарушил ПДД (коллаж РБК-Украина)
Автор: Тетяна Самарук

В Киеве на видео попал наглый таксист, нарушивший ПДД. Поступок мужчины получил волну негатива в сети.

Видео опубликовали в Telegram-канале "Киев Оперативный".

Так, инцидент произошел на бульваре Тараса Шевченко в столице.

На видео видно, как автомобиль Hyundai нагло повернул со второго ряда и "проскользнул" в пробке.

"Ничего нового! Просто очередной наглый таксист, который пролез везде очередь на светофоре. Пожалуй, таксисту важнее", - говорится от видео.

В комментариях пользователи возмущаются поступку таксиста и пишут, что за такое его нужно наказать.

  • Сколько те таксисты будут нарушать ПДД. Уже терпения не хватает;
  • Вчера тоже одного такого видел;
  • Пусть полиция его ищет и штраф выписывает. Может наконец опомнятся;
  • Такого наглого еще не видел;
  • Им безразлично на все, делают, что хотят;
  • Нужно было не впустить его. Интересно чтобы он сделал;
  • Защитники таксиста. Не думали, что если бы автор не спал и уехал вместе со всеми, то таксист уже был в 3 ряду и заезжал на разметку и полез бы все равно. Ни перед автором, так перед следующим.

Ранее мы сообщали, что в Киеве пассажиры жестоко избили таксиста, который попросил их надеть маски.

Также мы писали, что в Киеве подорожает такси. Стоимость вырастет на 40%.

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