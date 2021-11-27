В Киеве очередной наглый таксист впечатлил сеть своим поступком: возмутительное видео
В Киеве таксист нарушил ПДД (коллаж РБК-Украина)
В Киеве на видео попал наглый таксист, нарушивший ПДД. Поступок мужчины получил волну негатива в сети.
Видео опубликовали в Telegram-канале "Киев Оперативный".
Так, инцидент произошел на бульваре Тараса Шевченко в столице.
На видео видно, как автомобиль Hyundai нагло повернул со второго ряда и "проскользнул" в пробке.
"Ничего нового! Просто очередной наглый таксист, который пролез везде очередь на светофоре. Пожалуй, таксисту важнее", - говорится от видео.
В комментариях пользователи возмущаются поступку таксиста и пишут, что за такое его нужно наказать.
- Сколько те таксисты будут нарушать ПДД. Уже терпения не хватает;
- Вчера тоже одного такого видел;
- Пусть полиция его ищет и штраф выписывает. Может наконец опомнятся;
- Такого наглого еще не видел;
- Им безразлично на все, делают, что хотят;
- Нужно было не впустить его. Интересно чтобы он сделал;
- Защитники таксиста. Не думали, что если бы автор не спал и уехал вместе со всеми, то таксист уже был в 3 ряду и заезжал на разметку и полез бы все равно. Ни перед автором, так перед следующим.
Ранее мы сообщали, что в Киеве пассажиры жестоко избили таксиста, который попросил их надеть маски.
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