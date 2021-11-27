У Києві черговий нахабний таксист вразив мережу своїм вчинком: обурливе відео

У Києві на відео потрапив нахабний таксист, який порушив ПДР. Вчинок чоловіка отримав хвилю негативу в мережі.

Так, інцидент стався на бульварі Тараса Шевченка у столиці.

На відео видно, як автомобіль Hyundai нахабно повернув з другого ряду та "просковзнув" у заторі.

"Нічого нового! Просто черговий нахабний таксист Uklon, який проліз скрізь чергу на світлофорі. Мабуть, таксисту важливіше", - йдеться від відео.

У коментарях користувачі обурюються вчинку таксиста та пишуть, що за таке його потрібно покарати.