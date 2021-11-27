У Києві черговий нахабний таксист вразив мережу своїм вчинком: обурливе відео
У Києві таксист порушив ПДР (колаж РБК-Україна)
У Києві на відео потрапив нахабний таксист, який порушив ПДР. Вчинок чоловіка отримав хвилю негативу в мережі.
Відео опублікували в Telegram-каналі "Київ оперативний".
Так, інцидент стався на бульварі Тараса Шевченка у столиці.
На відео видно, як автомобіль Hyundai нахабно повернув з другого ряду та "просковзнув" у заторі.
"Нічого нового! Просто черговий нахабний таксист Uklon, який проліз скрізь чергу на світлофорі. Мабуть, таксисту важливіше", - йдеться від відео.
У коментарях користувачі обурюються вчинку таксиста та пишуть, що за таке його потрібно покарати.
- Скільки ті таксисти будуть порушувати ПДР. Вже терпіння не вистачає;
- Вчора теж одного такого бачив;
- Хай поліція його шукає і штраф виписує. Може нарешті схаменуться;
- Такого нахабного ще не бачив;
- Їм байдуже на все, роблять, що хочуть;
- Потрібно було не впустити його. Цікаво щоб він зробив;
- Захисники таксиста. Не думали, що якби автор не спав і поїхав разом зі всіма, то таксист вже був в 3 ряду і заїжджав на розмітку і поліз би все одно. Ні перед автором, так перед наступним.
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