В Киеве объявили повышенный уровень опасности: запрещено купаться

Жителей Киева предупредили об опасности из-за погодных условий
В Киеве во вторник 30 июня объявили про повышенный уровень опасности. В ближайшее время ожидаются грозы, шквалы и даже град. В такую погоду запрещено купаться в любых открытых водоемах, передвигаться группами и находится в мокрой одежде на открытой местности.
Метеорологическое предупреждение появилось на сайте Украинского гидрометцентра.
Спасатели в случае грозы предупреждают, что:
Если вы в момент грозы оказались на природе, спасатели рекомендуют:
Во время грозы запрещается купаться, прятаться под высокими деревьями, скалами или сидеть на полянах.
Столичное Управление по вопросам гражданской защиты советует в случае падения деревьев, травмировании людей немедленно звонить на "горячие линии" 101 или 103.
Как мы писали ранее, погода в июле принесет жару и засуху.
Также сообщалось, что ливень затопил еще один популярный курорт Западной Украины.
Автор: Светлана Мащенко