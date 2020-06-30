ru
ua

В Киеве объявили повышенный уровень опасности: запрещено купаться

Новости » Жизнь   

Жителей Киева предупредили об опасности из-за погодных условий

В Киеве во вторник 30 июня объявили про повышенный уровень опасности. В ближайшее время ожидаются грозы, шквалы и даже град. В такую погоду запрещено купаться в любых открытых водоемах, передвигаться группами и находится в мокрой одежде на открытой местности.

Метеорологическое предупреждение появилось на сайте Украинского гидрометцентра.

Спасатели в случае грозы предупреждают, что:

  • окна в домах нужно плотно закрыть, с балконов и лоджий убрать предметы, которые могут выпасть;
  • не стоит выходить на улицу в это время, но если вы все же оказались на открытой местности, держитесь подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, высоких деревьев;
  • нужно выключить все электроприборы;
  • нельзя браться руками за металлические входные двери;
  • в случае сильного ветра нужно укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;
  • не находится вблизи больших деревьев, не парковать рядом с ним автотранспорт.

Если вы в момент грозы оказались на природе, спасатели рекомендуют:

  • спуститься в низину,
  • отойти от одиночно стоящих деревьев, а также вышек и столбов,
  • отойти подальше от водоемов,
  • на открытой местности спрятаться в ямку или ров,
  • группе людей следует расположиться в одиночку,
  • снять с себя металлические предметы и положить отдельно от себя,
  • если есть резиновые или полиэтиленовые вещи, то ими можно укрыться или подложить под себя,
  • в лесу нужно укрыться под невысокими деревьями или в кустах.

Во время грозы запрещается купаться, прятаться под высокими деревьями, скалами или сидеть на полянах.

Столичное Управление по вопросам гражданской защиты советует в случае падения деревьев, травмировании людей немедленно звонить на "горячие линии" 101 или 103.

Как мы писали ранее, погода в июле принесет жару и засуху.

Также сообщалось, что ливень затопил еще один популярный курорт Западной Украины.

Автор: Светлана Мащенко

► Мэр Конотопа сжег российский флаг под посольством РФ и записал видео ► "Слуга народа" оскандалилась заявлением о детях низкого качества: ее требуют отстранить
Читать все новости