У Києві оголосили підвищений рівень небезпеки: заборонено купатися

Жителів Києва попередили про небезпеку через погодні умови
У Києві у вівторок 30 червня оголосили про підвищений рівень небезпеки. Найближчим часом очікуються грози, шквали й навіть град. В таку погоду заборонено купатися в будь-яких відкритих водоймах, пересуватися групами і знаходиться в мокрому одязі на відкритій місцевості.
Метеорологічне попередження з'явилося на сайті Українського гідрометцентру.
Рятувальники у разі грози попереджають, що:
Якщо ви в момент грози опинилися на природі, рятувальники рекомендують:
Під час грози забороняється купатися, ховатися під високими деревами, скелями або сидіти на галявинах.
Столичне Управління з питань цивільного захисту радить у разі падіння дерев, травмування людей негайно телефонувати на "гарячі лінії" 101 або 103.
Як ми писали раніше, погода в липні принесе спеку і засуху.
Також повідомлялося, що злива затопила ще один популярний курорт Західної України.
Автор: Светлана Мащенко