У Києві оголосили підвищений рівень небезпеки: заборонено купатися
У Києві оголосили підвищений рівень небезпеки (фото: РБК-Україна)
Жителів Києва попередили про небезпеку через погодні умови
У Києві у вівторок 30 червня оголосили про підвищений рівень небезпеки. Найближчим часом очікуються грози, шквали й навіть град. В таку погоду заборонено купатися в будь-яких відкритих водоймах, пересуватися групами і знаходиться в мокрому одязі на відкритій місцевості.
Метеорологічне попередження з'явилося на сайті Українського гідрометцентру.
Рятувальники у разі грози попереджають, що:
- вікна в будинках потрібно щільно закрити, з балконів і лоджій прибрати предмети, які можуть випасти;
- не варто виходити на вулицю в цей час, але якщо ви все ж таки опинилися на відкритій місцевості, тримайтеся подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, високих дерев;
- потрібно вимкнути всі електроприлади;
- не можна братися руками за металеві вхідні двері;
- у разі сильного вітру потрібно сховатися в найближчому будинку або природному сховищі;
- не знаходиться поблизу великих дерев, не паркувати поруч з ним автотранспорт.
Якщо ви в момент грози опинилися на природі, рятувальники рекомендують:
- спуститися в долину,
- відійти від поодиноких дерев, а також вишок і стовпів,
- відійти подалі від водойм,
- на відкритій місцевості сховатися в ямку або рів,
- групі людей слід розташуватися в поодинці,
- зняти з себе металеві предмети і покласти окремо від себе,
- якщо є гумові або поліетиленові речі, то ними можна сховатися або підкласти під себе,
- у лісі потрібно сховатися під невисокими деревами або в кущах.
Під час грози забороняється купатися, ховатися під високими деревами, скелями або сидіти на галявинах.
Столичне Управління з питань цивільного захисту радить у разі падіння дерев, травмування людей негайно телефонувати на "гарячі лінії" 101 або 103.
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Автор: Светлана Мащенко
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