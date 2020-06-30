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У Києві оголосили підвищений рівень небезпеки: заборонено купатися

STYLERЖиття    30.06.2020 - 10:30
У Києві оголосили підвищений рівень небезпеки: заборонено купатися
У Києві оголосили підвищений рівень небезпеки (фото: РБК-Україна)

Жителів Києва попередили про небезпеку через погодні умови

У Києві у вівторок 30 червня оголосили про підвищений рівень небезпеки. Найближчим часом очікуються грози, шквали й навіть град. В таку погоду заборонено купатися в будь-яких відкритих водоймах, пересуватися групами і знаходиться в мокрому одязі на відкритій місцевості.

Метеорологічне попередження з'явилося на сайті Українського гідрометцентру.

Рятувальники у разі грози попереджають, що:

  • вікна в будинках потрібно щільно закрити, з балконів і лоджій прибрати предмети, які можуть випасти;
  • не варто виходити на вулицю в цей час, але якщо ви все ж таки опинилися на відкритій місцевості, тримайтеся подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, високих дерев;
  • потрібно вимкнути всі електроприлади;
  • не можна братися руками за металеві вхідні двері;
  • у разі сильного вітру потрібно сховатися в найближчому будинку або природному сховищі;
  • не знаходиться поблизу великих дерев, не паркувати поруч з ним автотранспорт.

Якщо ви в момент грози опинилися на природі, рятувальники рекомендують:

  • спуститися в долину,
  • відійти від поодиноких дерев, а також вишок і стовпів,
  • відійти подалі від водойм,
  • на відкритій місцевості сховатися в ямку або рів,
  • групі людей слід розташуватися в поодинці,
  • зняти з себе металеві предмети і покласти окремо від себе,
  • якщо є гумові або поліетиленові речі, то ними можна сховатися або підкласти під себе,
  • у лісі потрібно сховатися під невисокими деревами або в кущах.

Під час грози забороняється купатися, ховатися під високими деревами, скелями або сидіти на галявинах.

Столичне Управління з питань цивільного захисту радить у разі падіння дерев, травмування людей негайно телефонувати на "гарячі лінії" 101 або 103.

Як ми писали раніше, погода в липні принесе спеку і засуху.

Також повідомлялося, що злива затопила ще один популярний курорт Західної України.

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Автор: Светлана Мащенко

Теги Новини України КиївШтормове попередженняпредупреждение
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