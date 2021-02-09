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В Киеве объявили первый уровень опасности: такого давно не видели

Автор: Людмила Жукова

В Киеве во вторник, 9 февраля, объявили первый уровень опасности - желтый из-за мощных снегопадов в столице.

Об этом информирует Украинский гидрометцентр.

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Синоптики прогнозируют, что снег также будет продолжаться днем 9 февраля, ветер будет юго-восточный с переходом на северо-западный. Правда, температура воздуха немного повысится и будет от - 2 до -4 градусов мороза.

Как сообщает в своем Telegram-канале мэр столицы Виталий Кличко, дорожники и коммунальщики Киева работали всю ночь, но все равно снег продолжает идти и его физически не успевают убирать.

В Киеве снегопады не утихают

Также в сети начинают появляться видео снежного апокалипсиса.

"Трасса Житомир-Киев, фуры стоят в две полосы, движение затруднено", - написали в описании под видео на странице Киев Оперативный в Facebook.

Отметим, что из-за снега Киев уже второй день стоит в пробках. Так, например, 9 февраля движение затруднено практически везде.

"Берестейская, движение в сторону центра затруднено", - подписали видео.

Напомним, что из-за непогоды жителям Киева рекомендуют оставить своих детей дома и не отправлять в учебные заведения. Также киевлян просят без необходимости не пользоваться личным транспортом и не парковать автомобили на обочинах, чтобы не мешать снегоуборочной технике.

Также РБК-Украина писало, что в "Укрзализныце" рассказали, повлияла ли непогода на курсирование поездов.

Как известно, сегодня Украину с самого утра накрыли сильные снегопады. Температура воздуха опустилась до -12.

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