У Києві оголосили перший рівень небезпеки: такого давно не бачили

Синоптики прогнозують, що сніг також буде продовжуватися вдень 9 лютого, вітер буде південно-східний з переходом на північно-західний. Правда, температура повітря трохи підвищиться і буде від -2 до -4 градусів морозу.

Як повідомляє у своєму Telegram-каналі мер столиці Віталій Кличко, дорожники та комунальники Києва працювали всю ніч, але все одно сніг продовжує йти і його фізично не встигають прибирати.

У Києві не вщухають снігопади

Також в мережі починають з'являтися відео снігового апокаліпсиса.

"Траса Житомир-Київ, фури стоять у дві смуги, рух ускладнено", - написали в описі під відео на сторінці Київ Оперативний Facebook.

Зазначимо, що через сніг Київ вже другий день стоїть в пробках. Так, наприклад, 9 лютого рух ускладнений практично скрізь.

"Берестейська, рух в бік центру ускладнене", - підписали відео.

Нагадаємо, що через негоду жителям Києва рекомендують залишати своїх дітей вдома і не відправляти в навчальні заклади. Також киян просять без необхідності не користуватися власним транспортом і не паркувати автомобілі на узбіччях, щоб не заважати снігоприбиральної техніки.