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В Киеве обнаружили обломки взорвавшегося дома на Позняках: их выбросили в зеленой зоне

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Киев, Вторник 22 июня 2021 22:17
В Киеве обнаружили обломки взорвавшегося дома на Позняках: их выбросили в зеленой зоне Фото: в Киеве обнаружили обломки взорвавшегося дома на Позняках (скриншот с видео)
Автор: Styler

В Киеве обнаружили свалку из обломков взорвавшегося дома на Позняках, который в последствии демонтировали. Остатки дома просто выбросили за домами в районе улицы Григоренко.

Об этом сообщает Telegram-канал "Киев без цензуры".

"Власти города выбросили в районе Григоренко (за магазином МЕТРО) остатки демонтированного сорванного газом дома на Позняках", - говорится в сообщении.

Напомним, взрыв на Позняках произошел 21 июня 2020 года на улице Соломии Крушельницкой, 1/5. Тогда мощный взрыв снес части квартир и балконы с нескольких этажей.

Взрыв газа разрушил межэтажные перекрытия 4, 5, 6, 7 этажей дома. Спасатели сразу же начали эвакуацию жильцов дома.

После этого президент Украины Владимир Зеленский передал 12 пострадавшим семьям сертификаты на новые квартиры в пятиэтажном доме, который находится рядом с парком Феофания.

При этом первыми жилье получили те, у кого под завалами погибли родные, а также люди с маленькими детьми, и те, у кого нет другого жилья.

Застройщик заверил, что за переоформление квартир людям ничего не нужно будет платить, а ремонт сделают за счет города.

В середине декабря в Киеве начали разбирать многоэтажку на Позняках, которую разрушил взрыв. Пользователи в сети поделились фото процесса демонтажа дома.

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