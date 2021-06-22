ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Києві виявили уламки будинку, що вибухнув на Позняках: їх викинули в зеленій зоні

Новость на русском →
Київ, Вівторок 22 червня 2021 22:17
У Києві виявили уламки будинку, що вибухнув на Позняках: їх викинули в зеленій зоні Фото: в Києві виявили уламки будинку, що вибухнув на Позняках (скріншот з відео)
Автор: Styler

У Києві виявили звалище з уламків будинку, що вибухнув на Позняках, який надалі демонтували. Залишки будинку просто викинули за будинками в районі вулиці Григоренка.

Про це повідомляє Telegram-канал "Київ без цензури".

"Влада міста викинули в районі Григоренко (за магазином МЕТРО) залишки демонтованого зірваного газом будинку на Позняках", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вибух на Позняках стався 21 червня 2020 року на вулиці Соломії Крушельницької, 1/5. Тоді потужний вибух зніс частини квартир та балкони з декількох поверхів.

Вибух газу зруйнував міжповерхові перекриття 4, 5, 6, 7 поверхів будинку. Рятувальники відразу ж почали евакуацію мешканців будинку.

Після цього президент України Володимир Зеленський передав 12 постраждалим сім'ям сертифікати на нові квартири в п'ятиповерховому будинку, який знаходиться поруч з парком Феофанія.

При цьому першими житло отримали ті, у кого під завалами загинули рідні, а також люди з маленькими дітьми, і ті, у кого немає іншого житла.

Забудовник запевнив, що за переоформлення квартир людям нічого не потрібно буде платити, а ремонт зроблять коштом міста.

В середині грудня в Києві почали розбирати багатоповерхівку на Позняках, яку зруйнував вибух. Користувачі в мережі поділилися фото процесу демонтажу будинку.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ свалка
LITE
Кирилів день 22 червня: що суворо заборонено робити, всі прикмети і іменинники
Кирилів день 22 червня: що суворо заборонено робити, всі прикмети і іменинники