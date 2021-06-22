У Києві виявили уламки будинку, що вибухнув на Позняках: їх викинули в зеленій зоні

У Києві виявили звалище з уламків будинку, що вибухнув на Позняках, який надалі демонтували. Залишки будинку просто викинули за будинками в районі вулиці Григоренка.

Про це повідомляє Telegram-канал " Київ без цензури ".

"Влада міста викинули в районі Григоренко (за магазином МЕТРО) залишки демонтованого зірваного газом будинку на Позняках", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вибух на Позняках стався 21 червня 2020 року на вулиці Соломії Крушельницької, 1/5. Тоді потужний вибух зніс частини квартир та балкони з декількох поверхів.

Вибух газу зруйнував міжповерхові перекриття 4, 5, 6, 7 поверхів будинку. Рятувальники відразу ж почали евакуацію мешканців будинку.

Після цього президент України Володимир Зеленський передав 12 постраждалим сім'ям сертифікати на нові квартири в п'ятиповерховому будинку, який знаходиться поруч з парком Феофанія.

При цьому першими житло отримали ті, у кого під завалами загинули рідні, а також люди з маленькими дітьми, і ті, у кого немає іншого житла.

Забудовник запевнив, що за переоформлення квартир людям нічого не потрібно буде платити, а ремонт зроблять коштом міста.

В середині грудня в Києві почали розбирати багатоповерхівку на Позняках, яку зруйнував вибух. Користувачі в мережі поділилися фото процесу демонтажу будинку.