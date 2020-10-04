В Киеве новорожденного щенка выбросили на мусорку: неравнодушные просят о помощи

В Киеве возле ст. метро Дмитриевская был найден новорожденный щенок. Новорожденный пес, который еще ничего не видит, был выброшен в мусорный контейнер. Как сообщают очевидцы, которые не смогли пройти мимо малыша, щенок породистый. Пса будут растить и ухаживать, однако полноценное питание без кормящей собаки – невозможно. В соцсетях простят о помощи животному.

В канале в Telegram dtp.kiev.ua сообщается, что неизвестные живодеры просто выбросили животное в мусорный бак и ушли.

"Киев. Срочно нужна мама. Нашли щеночка новорожденного, в мусорке на Дмитриевской. Похоже на питбульчика. Сейчас греем, держим в тепле, и подкармливают теплым молочком. Если есть возможность с собачкой кормящей помочь - будем благодарны. Машина есть, можем перевезти куда нужно будет. 0500584728 – Алина", - говорится в публикации.

В Киеве на мусорке нашли новорожденного щенка (фото: dtp.kiev.ua)

Неравнодушные в комментариях задаются вопросом о том, как можно выбросить живое существо в мусорный бак.

" Кто мог выбросить такое чудо? Тем более в мусорку. У людей нет сердца", - задается вопросом одна из пользовательниц Telegram.

В комментариях отмечают, что в мусорный бак выбрасывают не только новорожденных щенков, но и детей.

Напомним, что ранее ученые зафиксировали невероятную реакцию собак на фразу "я тебя люблю".

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