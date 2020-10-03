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Ученые зафиксировали невероятную реакцию собак на фразу "я тебя люблю"

Суббота 03 октября 2020 23:21
Ученые зафиксировали невероятную реакцию собак на фразу "я тебя люблю"
Собака породы корги (иллюстративное фото: pixabay.com)
Автор: Анна Киселева

Ученые объясняют, что собаки намного лучше понимают человека, чем нам кажется

Исследователи пришли к выводу, что собаки лучше понимают язык человека, чем нам казалось ранее. Если раньше животное можно было приучить к звучанию конкретной фразы и команде, то сейчас ученые открыли для себя нечто неожиданное. Фраза, которая никак не связана с командами или поощрением питомца, вызывает ускорение сердцебиения у собак на 46,2%. Сердца псов бьются едва ли не в 1,5 раза быстрее!

Ученые решили проверить, чувствуют ли собаки проявление любви от своих хозяев. Как рассказывается в исследовании британской компании Canine Cottages, четверолапые тоже испытывают подобное волшебство, когда они знают, что их любят.

Эксперты замерили пульс у песиков в то время, как люди говорили им "я тебя люблю". Как показало исследование пульс животного в такие моменты увеличивался на 46,2%. Правда, пока исследователи не проводили исследование, насколько это может быть опасно для животных - переживать настолько сильные колебания. При этом когда хозяин обнимает своего питомца, скорость сердечных сокращений снижается на 22,7%.

Кстати, ученые выяснили, что сердцебиение у людей, которые увидели своих собак, учащается на 10,4%. Так что это ощущение выпрыгивающего от радости из груди сердца на самом деле взаимно.

"Удивительно видеть, как частота сердечных сокращений наших собак увеличивается, когда им говорят, что их любят, отчего они проявляют волнение, и уменьшается, когда их обнимаешь, после чего они демонстрируют удовлетворение", - сказала Шеннон Кири, менеджер компании Canine Cottages.

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