В Киеве ночью из земли забил "гейзер": огромный прорыв показали на видео

В Подольском районе Киева ночью произошел прорыв трубы
В Киеве в ночь на 4 июля прорвало трубу. ЧП произошло в Подольском районе на улице Введенской. Как сообщили очевидцы в соцсетях, вода исходила из канализационного люка, длина потока достигала десяти метров.
Отмечается, что поливающая улицу вода была, к счастью, не горячей. Никто из людей не пострадал. Через 30 минут на место прибыли спасатели и напор воды удалось уменьшить.
На странице "Киев Оперативный" в Facebook опубликовали видео аварии.
"На Введенской трубу с горячим водоснабжением прорвало так, что струя добивает аж до улицы Волошской", - подписали видеоролик.
На Подоле прорвало трубу (видео: Киев Оперативный)
Украинцы под видео сразу начали иронизировать и шутить над аварией.
Отметим, что в Киеве это не первый прорыв трубы за последний месяц. Так, на прошлой неделе "гейзер" забил недалеко от станции метро "Дружбы народов", возле супермаркета "Новус".
Как мы ранее писали, в Киеве прорвало теплотрассу посреди улицы.
Автор: Людмила Жукова