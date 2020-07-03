У Києві вночі з землі забив "гейзер": величезний прорив показали на відео

У Києві в ніч на 4 липня прорвало трубу. НП сталася в Подільському районі на вулиці Введенській. Як повідомили очевидці в соцмережах, вода виходила з каналізаційного люка, довжина потоку сягала десяти метрів.

Наголошується, що поливаюча вулицю вода, була, на щастя, не гарячою. Ніхто з людей не постраждав. Через 30 хвилин на місце прибули рятувальники і напір води вдалося зменшити.

На сторінці "Київ Оперативний" у Facebook опублікували відео аварії.

"На Введенській трубу з гарячим водопостачанням прорвало так, що струмінь добиває аж до вулиці Волоською", - підписали відеоролик.

На Подолі прорвало трубу (фото: Київ Оперативний)

Українці під відео відразу почали іронізувати і жартувати над аварією.

Це тестують гіперлуп. Що ви вводите людей в оману?

Все потім піде на рахунок споживачів.

Це гаряче джерело. Чекаємо виверження вулкана.

З такими фонтанами геть без води лишимось.

Відзначимо, що в Києві це не перший прорив труби за останній місяць. Так, минулого тижня "гейзер" забив недалеко від станції метро "Дружби народів", біля супермаркету "Новус".

Як ми раніше писали, у Києві прорвало теплотрасу посеред вулиці.