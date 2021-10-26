В Киеве необычным образом пытаются привлечь внимание к "адовому" состоянию дорог (фото)

Владельцы авто обвели белой краской ямы на дороге, чтобы привлечь внимание Киевавтодора.

"Заявка на ремонт участка дороги была сделана давно, но ремонт так и не был проведен. Автовладельцы надеются, что хоть таким образом руководство ШЕУ узнает о существующей проблеме", - сказано в сообщении.

Фото сделано в Киеве на улице Новозабарской, 21.

Авторы поста отмечают, что, если все-таки этот участок дороги починят, то весь город будет обрисован подобным образом.

В Киеве дороги находятся в ужасном состоянии (фото: Киев Оперативный)