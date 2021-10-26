RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У Києві незвичайним чином намагаються привернути увагу до "пекельного" стану доріг (фото)

Автор: Людмила Жукова

Стан доріг у Києві залишає бажати кращого. У Шевченківському районі столиці заявку на ремонт доріг зробили давно, але реставрації так і не дочекалися.

Як виглядають ділянки дороги перед ремонтом показали на фото, його опублікував Київ Оперативний у Facebook.

Власники авто обвели білою фарбою ями на дорозі, щоб привернути увагу Київавтодору.

"Заявка на ремонт ділянки дороги була зроблена давно, але ремонт так і не був проведений. Автовласники сподіваються, що хоч таким чином керівництво ШЕУ дізнається про існуючу проблему", - сказано в повідомленні.

Фото зроблено в Києві на вулиці Новозабарській, 21.

Автори поста відзначають, що, якщо все-таки цю ділянку дороги полагодять, то все місто буде обмальоване подібним чином.

У Києві дороги перебувають у жахливому стані (фото: Київ Оперативний)

Як ми раніше писали, у Києві бабуся провалилася в гігантську яму, кинуту комунальниками.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ