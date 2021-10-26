У Києві незвичайним чином намагаються привернути увагу до "пекельного" стану доріг (фото)

Стан доріг у Києві залишає бажати кращого. У Шевченківському районі столиці заявку на ремонт доріг зробили давно, але реставрації так і не дочекалися.
Як виглядають ділянки дороги перед ремонтом показали на фото, його опублікував Київ Оперативний у Facebook.
Власники авто обвели білою фарбою ями на дорозі, щоб привернути увагу Київавтодору.
"Заявка на ремонт ділянки дороги була зроблена давно, але ремонт так і не був проведений. Автовласники сподіваються, що хоч таким чином керівництво ШЕУ дізнається про існуючу проблему", - сказано в повідомленні.
Фото зроблено в Києві на вулиці Новозабарській, 21.
Автори поста відзначають, що, якщо все-таки цю ділянку дороги полагодять, то все місто буде обмальоване подібним чином.
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