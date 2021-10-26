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В Киеве необычным образом пытаются привлечь внимание к "адовому" состоянию дорог (фото)

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Киев, Вторник 26 октября 2021 09:57
В Киеве необычным образом пытаются привлечь внимание к "адовому" состоянию дорог (фото) Дороги в Киеве в ужасном состоянии (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Состояние дорог в Киеве оставляет желать лучшего. В Шевченковском районе столицы заявку на ремонт дорог сделали давно, но реставрации так и не дождались.

Как выглядят участки дороги перед ремонтом показали на фото, его опубликовал Киев Оперативный в Facebook.

Владельцы авто обвели белой краской ямы на дороге, чтобы привлечь внимание Киевавтодора.

"Заявка на ремонт участка дороги была сделана давно, но ремонт так и не был проведен. Автовладельцы надеются, что хоть таким образом руководство ШЕУ узнает о существующей проблеме", - сказано в сообщении.

Фото сделано в Киеве на улице Новозабарской, 21.

Авторы поста отмечают, что, если все-таки этот участок дороги починят, то весь город будет обрисован подобным образом.

В Киеве необычным образом пытаются привлечь внимание к &quot;адовому&quot; состоянию дорог (фото)В Киеве дороги находятся в ужасном состоянии (фото: Киев Оперативный)

Как мы ранее писали, в Киеве бабушка провалилась в гигантскую яму, брошенную коммунальщиками.

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