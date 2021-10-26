У Києві незвичайним чином намагаються привернути увагу до "пекельного" стану доріг (фото)

Стан доріг у Києві залишає бажати кращого. У Шевченківському районі столиці заявку на ремонт доріг зробили давно, але реставрації так і не дочекалися.

Як виглядають ділянки дороги перед ремонтом показали на фото, його опублікував Київ Оперативний у Facebook.

Власники авто обвели білою фарбою ями на дорозі, щоб привернути увагу Київавтодору.

"Заявка на ремонт ділянки дороги була зроблена давно, але ремонт так і не був проведений. Автовласники сподіваються, що хоч таким чином керівництво ШЕУ дізнається про існуючу проблему", - сказано в повідомленні.

Фото зроблено в Києві на вулиці Новозабарській, 21.

Автори поста відзначають, що, якщо все-таки цю ділянку дороги полагодять, то все місто буде обмальоване подібним чином.

У Києві дороги перебувають у жахливому стані (фото: Київ Оперативний)