ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Киеве неизвестный напал на журналистку и загадочно скрылся: все детали (фото)

STYLERПроисшествия    16.02.2020 - 14:50
В Киеве неизвестный напал на журналистку и загадочно скрылся: все детали (фото)
Нападение (иллюстративное фото: pixabay.com)

Мужчина напал на журналистку неподалеку от ее дома в Киеве

В Киеве в субботу, 15 февраля, мужчина напал на журналистку и пытался заткнуть ей рот. Инцидент произошел в многолюдном месте, а после неудачной попытки нападения на девушку, мужчина скрылся в неизвестном направлении на заранее спрятанном велосипеде.

Происшествие случилось в позднее время суток в многолюдном месте недалеко от дома журналистки. Об этом сообщила сама журналистка на своей Facebook-странице.

"Вчера около 23.30 в районе ЖК "Киевская Венеция" метров за 300 от моего дома на меня была предпринята попытка нападения. Какой-то мужчина схватил за лицо и попытался заткнуть рот. Я завизжала и побежала в сторону людей", - рассказала она.

По ее словам, он не стал сразу бежать.

"Но когда на помощь пришел человек, который шел рядом, отбежал к месту, где у него лежал велосипед и убежал на нем. Что хотел, и с чем это связано я не знаю", - поделилась подробностями девушка.

Также журналистка указала на загадочные детали нападения.

"Странно, что это было сделано, хотя я в этот момент говорила по телефону, а передо мной через 200 метров проходили люди. И странно, наверное, что у него был приготовленный велосипед неподалеку", - отметила пострадавшая.

В Киеве неизвестный напал на журналистку и загадочно скрылся: все детали (фото)

В Киеве неизвестный напал на журналистку и загадочно скрылся: все детали (фото)

Скриншот (facebook.com)

На данный момент девушка ищет свидетелей произошедшего.

В Москве напали с ножом на прихожан храма В Германии ультраправая группа готовила нападения на политиков
Новости Украины нападениежурналисты
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь