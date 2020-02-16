В Киеве неизвестный напал на журналистку и загадочно скрылся: все детали (фото)

Нападение (иллюстративное фото: pixabay.com)

Мужчина напал на журналистку неподалеку от ее дома в Киеве

В Киеве в субботу, 15 февраля, мужчина напал на журналистку и пытался заткнуть ей рот. Инцидент произошел в многолюдном месте, а после неудачной попытки нападения на девушку, мужчина скрылся в неизвестном направлении на заранее спрятанном велосипеде.

Происшествие случилось в позднее время суток в многолюдном месте недалеко от дома журналистки. Об этом сообщила сама журналистка на своей Facebook-странице.

"Вчера около 23.30 в районе ЖК "Киевская Венеция" метров за 300 от моего дома на меня была предпринята попытка нападения. Какой-то мужчина схватил за лицо и попытался заткнуть рот. Я завизжала и побежала в сторону людей", - рассказала она.

По ее словам, он не стал сразу бежать.

"Но когда на помощь пришел человек, который шел рядом, отбежал к месту, где у него лежал велосипед и убежал на нем. Что хотел, и с чем это связано я не знаю", - поделилась подробностями девушка.

Также журналистка указала на загадочные детали нападения.

"Странно, что это было сделано, хотя я в этот момент говорила по телефону, а передо мной через 200 метров проходили люди. И странно, наверное, что у него был приготовленный велосипед неподалеку", - отметила пострадавшая.

Скриншот (facebook.com)

На данный момент девушка ищет свидетелей произошедшего.