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В 2019 году в Украине зафиксировали 75 нападений на журналистов

Новости » Происшествия     23.01.2020 - 10:55
В 2019 году в Украине зафиксировали 75 нападений на журналистов
Иллюстративное фото (facebook.com ternograd.te.ua)

Больше всего нападают на журналистов в Киеве и Киевской области

В 2019 году в Украине зафиксировали 75 случаев применения силы к журналистам. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Национального союза журналистов.

Согласно данным Индекса физической безопасности журналистов, в 12 случаях нападавшими были чиновники или депутаты, также в 5 - правоохранители, 3 инциденты произошли с применением оружия.

Отмечается, что больше всего нападают на журналистов в Киеве и Киевской области, дальше Одесская область.

В частности, в союзе заявили, что одним из самых резонансных в прошлом году стало нападение на черкасского журналиста-расследователя Вадима Комарова.

"Происшествие случилось утром 4 мая - прохожие увидели на улице в Черкассах жестоко избитого журналиста и вызвали "скорую". Свыше месяц Вадим без сознания находился в состоянии медицинской комы... Через 46 дней, так и не придя в сознание, журналист скончался", - напомнили в НСЖ.

По словам председателя Национального союза журналистов Сергея Томиленко, в 2017-2019 годах зафиксировали 250 инцидентов с применением силы к журналистам.

Напомним, в селе Дударков (Киевская область) чиновник местной сельской рады напал на журналиста.

Также в поселке Чабаны Киевской области 6 марта во время съемок напали на журналистку Екатерина Каплюк и оператора Борис Троценко, которые работают в программе "Схемы: коррупция в деталях".

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