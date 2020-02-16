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У Києві невідомий напав на журналістку і таємниче зник: всі подробиці (фото)

STYLERПодії    16.02.2020 - 14:50
У Києві невідомий напав на журналістку і таємниче зник: всі подробиці (фото)
Напад (ілюстративне фото: pixabay.com)

Чоловік напав на журналістку неподалік від її дому в Києві

У Києві в суботу, 15 лютого, чоловік напав на журналістку і намагався заткнути їй рота. Інцидент стався у багатолюдному місці, а після невдалої спроби нападу на дівчину, чоловік зник у невідомому напрямку на заздалегідь захованому велосипеді.

Пригода сталася в пізній час доби в багатолюдному місці недалеко від будинку журналістки. Про це повідомила сама журналістка на своїй Facebook-сторінці.

"Вчора близько 23.30 в районі РК "Київська Венеція" метрів за 300 від мого будинку на мене була зроблена спроба нападу. Якийсь чоловік схопив за обличчя і спробував затулити рота. Я заверещала і побігла в бік людей", - розповіла вона.

За її словами, він не став відразу бігти.

"Але коли на допомогу прийшов чоловік, який йшов поруч, відбіг до місця, де у нього лежав велосипед і втік на ньому. Що хотів, і з чим це пов'язано я не знаю", - поділилася подробицями дівчина.

Також журналістка вказала на загадкові деталі нападу.

"Дивно, що це було зроблено, хоча я у цей момент говорила телефоном, а переді мною через 200 метрів проходили люди. І дивно, мабуть, що у нього був приготований велосипед неподалік", - зазначила постраждала.

У Києві невідомий напав на журналістку і таємниче зник: всі подробиці (фото)

У Києві невідомий напав на журналістку і таємниче зник: всі подробиці (фото)

Скріншот (facebook.com)

На даний момент дівчина шукає свідків події.

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