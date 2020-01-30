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Во Львове сожгли авто известной журналистки: все подробности и фото

STYLERЖизнь    30.01.2020 - 09:31
Во Львове сожгли авто известной журналистки: все подробности и фото
Во Львове сожгли авто журналистки Галины Терещук (фото: коллаж РБК-Украина)

Во Львове неизвестный поджог авто журналистки Галины Терещук

Во Львове сожгли авто Mitsubishi Colt, которое принадлежит журналистке Радио Свобода Галине Терещук. Инцидент произошел в ночь с 29 на 30 января. Об этом рассказал муж пострадавшей Василий Терещук на своей странице в Facebook.

Мужчина, который также является журналистом, рассказал, что по словам его соседа, неизвестный с капюшоном на голове положил пакеты на переднее стекло под щетки и поджег их.

Во Львове сожгли авто известной журналистки: все подробности и фото

Во Львове сожгли авто журналистки Галины Терещук (фото: facebook.com/vasyl.tereshchuk)

Сосед из своего окна закричал человеку, что он делает, или он хочет сжечь всю улицу. На что, тот ответил, что хочет спалить только одну машину. К счастью, никто не пострадал, но огонь уничтожил передок автомобиля.

Во Львове сожгли авто известной журналистки: все подробности и фото

Во Львове сожгли авто журналистки Галины Терещук (фото: facebook.com/vasyl.tereshchuk)

"Мы журналисты. У нас есть только наша работа. Это нападение на нас и свободу слова в Украине", - написал Василий.

Напомним, что неизвестные сожгли дотла авто одной из основательниц общественной организации "Батьки SOS" Алены Парфеновой. Активистка опубликовала фото и рассказала, что утром пришла в своей машине и увидела, что она полностью уничтожена огнем.

По предварительной информации, возгорание произошло внутри автомобиля из-за короткого замыкания, но Парфенова отметила, что ей часто поступали угрозы, поэтому она связывает инцидент со своей общественной деятельностью.

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