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В Киеве неизвестные устроили драку с полицией из-за беседок (видео)

STYLERЖизнь    11.09.2019 - 20:01
В Киеве неизвестные устроили драку с полицией из-за беседок (видео)
В Киеве произошла потасовка с полицией (Коллаж РБК-Украина)

В Пуще-Водице произошла драка между полицейскими и киевлянами

11 сентября в Пуще-Водице на берегу реки Карачун произошла драка между неизвестными молодыми людьми и представителями полиции. Об этом сообщается в паблике Киев Оперативный в Facebook.

"А на озере Карачун (пруд на северо-западной окраине поселка Пуща-Водица в Оболонском районе Киева) прямо сейчас происходит противостояние полиции и местных жителей", - написали под роликом.

Причиной драки между горожанами и правоохранителями послужили беседки, которые приехали демонтировать сотрудники КП "Киевблагоустройство". Один из мужчин мешал проводить демонтаж и нападал на копов. Его пытались поддержать другие несогласные с действиями коммунальщиков. Полицейские применили силу, а мужчину задержали. Демонтаж беседок все-таки провели.

Как мы ранее писали, в Киеве 56-летний мужчина поплатился за сделанное замечание своим здоровьем. Его пырнули ножом в спину несколько раз после того, как он попросил компанию, которая распивала спиртное во дворе дома, быть немного потише.

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