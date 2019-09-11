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У Києві невідомі влаштували бійку з поліцією через альтанки (відео)

STYLERЖиття    11.09.2019 - 20:01
У Києві невідомі влаштували бійку з поліцією через альтанки (відео)
У Києві сталася сутичка з поліцією (Колаж РБК-Україна)

У Пущі-Водиці відбулася бійка між поліцейськими та киянами

11 вересня в Пущі-Водиці на березі річки Карачун сталася бійка між невідомими молодими людьми і представниками поліції. Про це повідомляється в пабліці Київ Оперативний у Facebook.

"А на озері Карачун (ставок на північно-західній околиці селища Пуща-Водиця "в Оболонському районі Києва) прямо зараз відбувається протистояння поліції і місцевих жителів", - написали під роликом.

Причиною бійки між городянами і правоохоронцями послужили альтанки, які приїхали демонтувати співробітники КП "Київблагоустрій". Один з чоловіків заважав проводити демонтаж і нападав на копів. Його намагалися підтримати інші незгодні з діями комунальників. Поліцейські застосували силу, а чоловіка затримали. Демонтаж альтанок все-таки провели.

Як ми раніше писали, у Києві 56-річний чоловік поплатився за зроблене зауваження своїм здоров'ям. Його штрикнули ножем у спину кілька разів після того, як він попросив компанію, яка розпивала спиртне у дворі будинку, бути трохи тихіше.

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