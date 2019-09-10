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В Киеве мужчину пырнули ножом в спину: он сделал замечание компании

STYLERЖизнь    10.09.2019 - 16:06
В Киеве мужчину пырнули ножом в спину: он сделал замечание компании
Фото: Мужчину ударили ножом (pxhere.com)

В Киеве мужчина получил несколько ударов в спину за сделанное замечание

В Киеве 56-летний мужчина поплатился за сделанное замечание совим здоровьем. Его пырнули ножом в спину несколько раз после того, как он попросил компанию, которая распивала спирное во дворе дома, быть немного потише. Об этом сообщает прессс-служба полиции Киева.

Неприятная история произошла на столичной Оболони. Мужчина подошел к нетрезвой компании и сделал им замечание не шуметь и не мусорить. Один из парней вначале отошел в сторону, но потом вернулся с ножом и ударил в спину горожанина. После инцидента напдавший мужчина быстро ретировался.

В Киеве мужчину пырнули ножом в спину: он сделал замечание компанииФото: На Оболони мужчину пырнули ножом (пресс-служба полиции)

Свидетели происшествия сразу вызвали полицию и врачей. Пострадавшего госпитализировали в больницу. Сейчас его жизни уже ничего не угрожает.

Полиция по горячим следам задержала нападавшего мужчину, им оказался 54-летний мужчина, котрый ранее был судим. Нож у него изъяли в качестве вещдока. По данному факту следователи начали уголовное производство по части 2 статьи 15, части 1 статьи 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы.

В Киеве мужчину пырнули ножом в спину: он сделал замечание компанииФото: Нападавшего задержала полиция (пресс-служба полиции)

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